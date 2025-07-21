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Форвард «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал, чему научился за годы работы с Ларионовым

Форвард «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал, чему научился за годы работы с Ларионовым
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера команды Игоря Ларионова.

— Чему тебя научили эти три года под руководством Профессора?
— Больше всего, наверное, это игра с шайбой. Потому что с Дэвидом (Немировски. — Прим. «Чемпионата») было — красную увидел, бросил, побежал. Мне это всегда не особо нравилось.

— Ты любишь больше с шайбой играть?
— Да, не бегать, не передерживать, а вот именно играть с ней, лишний раз не отбрасываться, силы тратить, толкаться, ковыряться, то есть именно движение с шайбой, когда шайба играет вместе с игроком. Ну Игорь Николаевич и технику привил, в любом случае профессионализм и всё остальное, — рассказал Гончарук в эфире канала «Роман с хоккеем» в Vk video.

25-летний форвард Гончарук дебютировал в КХЛ в составе «Торпедо» в 2019 году. Форвард выступает за команду на протяжении шести сезонов. За этот период он выходил на лёд в 319 матчах и заработал 112 (68+44) очков.

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