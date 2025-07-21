В Магнитогорске открылся новый клубный музей «Металлурга»

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» продемонстрировала фотографии нового клубного музея на стадионе «Арена-Металлург».

«Любовь к истории и внимание к деталям – наш новый музей получился просто восхитительным!

Подробно изучаем каждую деталь на фото и готовимся посещать его на всех матчах «Металлурга» и «Стальных Лисов». А ещё – на «Большой игре» Василия Кошечкина в эту субботу!» — подписала пост пресс-служба магнитогорского клуба.

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Фото: ХК «Металлург»

Напомним, 26 июля в Магнитогорске пройдёт прощальный матч экс-вратаря «Металлурга» олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Кошечкина, завершившего игровую карьеру в 2023 году.