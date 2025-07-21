Гончарук — о рекорде Овечкина: я кайфанул в тот момент

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук оценил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это сделал наш мужик, который защищает цвета нашей страны на чемпионатах мира. Поэтому я кайфанул в тот момент. Это гордость, когда в городах там выкладывали баннеры, башни всякие.

Я считаю, это легендарный момент, который запомнится всем любителям хоккея», — сказал Гончарук в эфире канала «Роман с хоккеем» в Vk video.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.