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Гончарук — о рекорде Овечкина: я кайфанул в тот момент

Гончарук — о рекорде Овечкина: я кайфанул в тот момент
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук оценил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это сделал наш мужик, который защищает цвета нашей страны на чемпионатах мира. Поэтому я кайфанул в тот момент. Это гордость, когда в городах там выкладывали баннеры, башни всякие.

Я считаю, это легендарный момент, который запомнится всем любителям хоккея», — сказал Гончарук в эфире канала «Роман с хоккеем» в Vk video.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.

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