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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Мэттью Ткачук женился на Элли Коннелл

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Мэттью Ткачук женился на Элли Коннелл
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук женился на Элли Коннелл, с которой они обручились в апреле 2024 года.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Ткачук во время торжественного шествия остановился и поцеловал невесту.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл во всех 23 матчах, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.

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