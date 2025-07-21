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Стали известны имена четырёх ассистентов главного тренера сборной Канады на Олимпиаде-2026

Стали известны имена четырёх ассистентов главного тренера сборной Канады на Олимпиаде-2026
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Пресс-служба Федерации хоккея Канады опубликовала имена четырёх помощников главного тренера Джона Купера на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В тренерский штаб под руководством Купера вошли Брюс Кэссиди, Питер Дебур, Рик Токккет и Миша Донсков.

«После успешного Турнира четырёх наций я рад приветствовать Брюса, Питера, Рика, Мишу, Дэвида, Джеймса и Эллиота в тренерском штабе сборной Канады на зимних Олимпийских играх 2026 года. Это высококвалифицированная группа тренеров с впечатляющим послужным списком. Эта группа тренеров обеспечит стабильность и победную историю нашей команды, и я знаю, что наши игроки получат большую пользу от тренерского состава мирового уровня. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми семью командами, чтобы повторить наш успех на Олимпийских играх в феврале», — приводит слова Купера пресс-служба Федерации хоккея Канады.

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