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В «Трактор» перешёл американский форвард системы «Вашингтона» — инсайдер НХЛ

В «Трактор» перешёл американский форвард системы «Вашингтона» — инсайдер НХЛ
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Спортивный журналист Тони Андрокитис сообщил, что американский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Майк Веккьоне перешёл в челябинский «Трактор».

«Нападающий «Херши» Майк Веккьоне присоединяется к Пьеррику Дюбе в КХЛ в составе «Трактора». Ещё один бывший игрок «Вашингтона»/«Херши Бэрс» (и двукратный чемпион Кубка Колдера) отправляется за океан, отток лучших талантов за океан продолжается», — написал Андрокитис на своей странице в соцсетях.

В прошлом сезоне 32-летний Веккьоне провёл 76 матчей за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») в АХЛ и набрал 43 (22+21) очка.

Ранее с «Трактором» подписал соглашение канадский форвард системы «Вашингтона» Пьеррик Дюбе.

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