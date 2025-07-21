В «Трактор» перешёл американский форвард системы «Вашингтона» — инсайдер НХЛ

Спортивный журналист Тони Андрокитис сообщил, что американский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Майк Веккьоне перешёл в челябинский «Трактор».

«Нападающий «Херши» Майк Веккьоне присоединяется к Пьеррику Дюбе в КХЛ в составе «Трактора». Ещё один бывший игрок «Вашингтона»/«Херши Бэрс» (и двукратный чемпион Кубка Колдера) отправляется за океан, отток лучших талантов за океан продолжается», — написал Андрокитис на своей странице в соцсетях.

В прошлом сезоне 32-летний Веккьоне провёл 76 матчей за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») в АХЛ и набрал 43 (22+21) очка.

Ранее с «Трактором» подписал соглашение канадский форвард системы «Вашингтона» Пьеррик Дюбе.