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Ткачук сделал фото с Кубком Стэнли в камере полицейского участка в Лос-Анджелесе

Ткачук сделал фото с Кубком Стэнли в камере полицейского участка в Лос-Анджелесе
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Американский нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук отвёз завоёванный Кубок Стэнли в полицейское управление Брентвуда (Лос-Анджелес). Форвард сделал снимки с трофеем из полицейского участка, в частности из камеры ИВС.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами нахождения Кубка Стэнли в полицейском участке.

Фото: Из личного архива Ткачука

Фото: Из личного архива Ткачука

Фото: Из личного архива Ткачука

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.

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