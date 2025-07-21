Форвард «Локомотива» Георгий Иванов поместил своего кота в Кубок Гагарина

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов сфотографировал своего кота Харви в Кубке Гагарина.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

«Харви с заслуженным трофеем.

Кот Георгия Иванова точно причастен к чемпионству — девять раз в «золотом» сезоне Харви появлялся на кубе «Арены-2000» и ещё семь — на странице «Локомотива» в соцсетях, чтобы отпраздновать голы своего хозяина вместе с болельщиками», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги. 26-летний Иванов провёл 84 матча (с учётом Кубка Гагарина), в которых забросил 16 шайб и сделал 19 результативных передач.