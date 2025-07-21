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«СКА — больше нет, чем да». Гончарук назвал любимые команды в КХЛ

«СКА — больше нет, чем да». Гончарук назвал любимые команды в КХЛ
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук ответил на вопрос о своих любимых клубах в Континентальной хоккейной лиге.

— Ты сказал, что любишь атакующий хоккей. Можешь назвать команды КХЛ, которые прям включаешь и кайфуешь от их игры?
— «Северсталь», Уфа, Челябинск в этом году...«Спартак» ещё. СКА — больше нет, чем да — у них просто больше мастерства.
Со «Спартаком» всегда было интересно играть. У нас с ними были самые интересные игры — с «Северсталью» и «Спартаком».

— А «Авангард» Ги Буше?
— Ну Омск, да, наверное. Больше да, чем нет. Зависит ещё от того, с кем играешь, — сказал Гончарук в эфире канала «Роман с хоккеем» в Vk video.

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