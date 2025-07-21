«СКА — больше нет, чем да». Гончарук назвал любимые команды в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук ответил на вопрос о своих любимых клубах в Континентальной хоккейной лиге.

— Ты сказал, что любишь атакующий хоккей. Можешь назвать команды КХЛ, которые прям включаешь и кайфуешь от их игры?

— «Северсталь», Уфа, Челябинск в этом году...«Спартак» ещё. СКА — больше нет, чем да — у них просто больше мастерства.

Со «Спартаком» всегда было интересно играть. У нас с ними были самые интересные игры — с «Северсталью» и «Спартаком».

— А «Авангард» Ги Буше?

— Ну Омск, да, наверное. Больше да, чем нет. Зависит ещё от того, с кем играешь, — сказал Гончарук в эфире канала «Роман с хоккеем» в Vk video.