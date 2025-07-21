Обладателя Кубка мира — 1996 Кита Ткачука подбрасывали на руках на свадьбе сына Мэттью

Обладатель Кубка мира в составе сборной США Кит Ткачук принял активное участие в свадьбе сына Мэттью. Появилось видео, на котором гости торжества подбрасывают на руках 53-летнего экс-форварда сборной США и ряда клубов НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук женился на Элли Коннелл, с которой они обручились в апреле 2024 года.

Кит Ткачук, помимо победы в Кубке мира — 1996, также имеет в активе серебро Олимпиады-2002 и бронзу Кубка мира — 2004. В сезоне-1996/1997 он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В 2011 году вошёл в Зал хоккейной славы США. Оба сына Кита — Мэттью и Брэди — также являются хоккеистами и были выбраны в первых раундах драфта-2016 и драфта-2018 под общим шестым и четвёртым номерами клубами «Калгари Флэймз» и «Оттава Сенаторз» соответственно. Мэттью уже дважды становился обладателем Кубка Стэнли, чего Киту не удавалось ни разу.