Овечкин рассказал, сколько времени нужно уделять физподготовке современному спортсмену

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о значении физической подготовки для хоккеистов.

– Если взять современного атлета как за 100%, то сколько процентов должна занимать физическая подготовка, чтобы достигать успеха?

– Я думаю, что процентов 80 точно.

– 80% – это ОФП?

– Да.

– И 20% – это приобретённые в детстве навыки, да?

– Да. Сейчас всё быстрое, всё манёвренное. И если ты физически не готов… Это база. Это большой плюс.

Поэтому, когда у нас идёт первоначальная подготовка, мы больше занимаемся «на дыхалку», – сказал Овечкин в эфире YouTube-канала главы Fight Nights Камила Гаджиева.