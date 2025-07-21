Овечкин рассказал, сколько времени нужно уделять физподготовке современному спортсмену

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о значении физической подготовки для хоккеистов.
– Если взять современного атлета как за 100%, то сколько процентов должна занимать физическая подготовка, чтобы достигать успеха?
– Я думаю, что процентов 80 точно.
– 80% – это ОФП?
– Да.
– И 20% – это приобретённые в детстве навыки, да?
– Да. Сейчас всё быстрое, всё манёвренное. И если ты физически не готов… Это база. Это большой плюс.
Поэтому, когда у нас идёт первоначальная подготовка, мы больше занимаемся «на дыхалку», – сказал Овечкин в эфире YouTube-канала главы Fight Nights Камила Гаджиева.