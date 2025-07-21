«Спасибо за преданность». «Виннипег» обратился к завершившему карьеру Блейку Уилеру

Пресс-служба «Виннипег Джетс» опубликовала пост в связи с окончанием карьеры бывшего игрока клуба 38-летнего Блейка Уилера.

«Уилс, спасибо вам за вашу преданность нашей команде, городу и провинции.

Вы провели лучшие годы своей карьеры, играя здесь, в Виннипеге, и верили, что наша команда способна на великие свершения, каждый раз, когда надевали футболку.

Ваша трудовая этика была непревзойдённой, и вы каждый божий день выкладывались на катке наилучшим образом.

Ваш вклад в хоккейную Академию Виннипега, в Фонд Манитобы по борьбе с раком и многие другие инициативы продолжают приносить пользу нашему сообществу и сегодня. Это невероятное наследие, которое вдохновит следующее поколение.

Всего наилучшего в следующей главе вашей жизни», — написано в сообщении пресс-службы «Виннипега».

В составе «Джетс» Уилер выступал на протяжении 13 сезонов (с 2011 по 2023 год). 19 июля он объявил о завершении игровой карьеры. Последний раз форвард выходил на лёд в мае 2024 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».