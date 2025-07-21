«Надеюсь, что он наведёт порядок». Терещенко — о приходе Романа Ротенберга в «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал включение Романа Ротенберга в совет директоров московского клуба.

«Я надеюсь, что с Ротенбергом динамовская школа вылезет из дерьма. То, что было сделано там за последние годы, — полная катастрофа. Некоторые команды борются за выживание, другие вылетают во второй эшелон, а в «Динамо» такого категорически не может быть. Надеюсь, что Роман Борисович наведёт порядок. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

Терещенко выступал за «Динамо» с 1998-го по 2005-й и с 2014 по 2018 год. В составе бело-голубых дважды становился чемпионом России (2000, 2005).