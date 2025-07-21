Овечкин принял участие в открытии хоккейной коробки, на которой начинал заниматься спортом

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в открытии отремонтированной хоккейной коробки в одном из дворов Головинского района на севере Москвы, где рос и делал первые шаги в спорте.

Фото: «РИА Новости»

Реконструированная коробка оформлена в честь его рекорда в НХЛ. На месте старой площадки заменены борта, создано уникальное арт-покрытие, на котором нанесено легендарное число «895», знаменующее одно из главных индивидуальных достижений российского форварда. Рядом с площадкой установлен информационный стенд, где показан путь Александра к рекорду НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Завершилась торжественная программа «символическим броском» Александра Овечкина и автограф-сессией с его участием.