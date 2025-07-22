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НХЛ назвала ориентировочный состав «Нью-Джерси» в новом сезоне: Грицюк — в третьем звене

НХЛ назвала ориентировочный состав «Нью-Джерси» в новом сезоне: Грицюк — в третьем звене
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Официальный сайт НХЛ опубликовал ориентировочный состав «Нью-Джерси Дэвилз» в предстоящем сезоне-2025/2026. Российский форвард Арсений Грицюк, по мнению сайта, будет выходить на лёд в третьем звене вместе с Доусоном Мерсером и Коннором Брауном.

Прогнозируемый состав «Нью-Джерси» в сезоне-2025/2026:

Вратари: Якоб Маркстрём, Джейк Аллен.

Защитники:
Бренден Диллон — Даги Хэмилтон;
Люк Хьюз — Бретт Песке;
Йонас Зигенталер — Шимон Немец.

Нападающие:
Ондржей Палат — Джек Хьюз — Йеспер Братт;
Тимо Майер — Нико Хишир — Стефан Ноэcен;
Арсений Грицюк — Доусон Мерсер — Коннор Браун;
Пол Коттер — Коди Гласс — Евгений Дадонов.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» закончил выступления в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». За команду в прошлом сезоне не выступал ни один российский хоккеист.

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