НХЛ назвала ориентировочный состав «Нью-Джерси» в новом сезоне: Грицюк — в третьем звене

Официальный сайт НХЛ опубликовал ориентировочный состав «Нью-Джерси Дэвилз» в предстоящем сезоне-2025/2026. Российский форвард Арсений Грицюк, по мнению сайта, будет выходить на лёд в третьем звене вместе с Доусоном Мерсером и Коннором Брауном.

Прогнозируемый состав «Нью-Джерси» в сезоне-2025/2026:

Вратари: Якоб Маркстрём, Джейк Аллен.

Защитники:

Бренден Диллон — Даги Хэмилтон;

Люк Хьюз — Бретт Песке;

Йонас Зигенталер — Шимон Немец.

Нападающие:

Ондржей Палат — Джек Хьюз — Йеспер Братт;

Тимо Майер — Нико Хишир — Стефан Ноэcен;

Арсений Грицюк — Доусон Мерсер — Коннор Браун;

Пол Коттер — Коди Гласс — Евгений Дадонов.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» закончил выступления в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». За команду в прошлом сезоне не выступал ни один российский хоккеист.