Журналист допустил, что Капризов станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ

Журналист Майкл Руссо высказался о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Очень важно, чтобы «Миннесота» заключила с ним контракт. Думаю, он станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ. Болельщики клуба будут рады, если это произойдёт, но, насколько я проверял в последние пару дней, стороны к этому ещё не близки. Думаю, они собираются немного передохнуть, и, когда Капризов вернётся из России, руководство клуба с ним встретится», — сказал Руссо на подкасте Daily Faceoff.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.