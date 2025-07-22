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Журналист допустил, что Капризов станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ

Журналист допустил, что Капризов станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ
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Журналист Майкл Руссо высказался о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Очень важно, чтобы «Миннесота» заключила с ним контракт. Думаю, он станет самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ. Болельщики клуба будут рады, если это произойдёт, но, насколько я проверял в последние пару дней, стороны к этому ещё не близки. Думаю, они собираются немного передохнуть, и, когда Капризов вернётся из России, руководство клуба с ним встретится», — сказал Руссо на подкасте Daily Faceoff.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

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