Овечкин рассказал, что важнее для хоккеистов — бокс или единоборства

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о что ближе и важнее хоккеистам единоборства и борьба или бокс.

— Стоит ли хоккеистам находить время на единоборства? Если да, то какими заниматься?

— Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба — не знаю, нужна ли хоккеистам.

— А бокс, учитывая, что вы дерётесь постоянно?

— Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая, — сказал Овечкин в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.

В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). На данный момент у российского нападающего 897 заброшенных шайб.