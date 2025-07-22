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Овечкин рассказал, что важнее для хоккеистов — бокс или единоборства

Овечкин рассказал, что важнее для хоккеистов — бокс или единоборства
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о что ближе и важнее хоккеистам единоборства и борьба или бокс.

— Стоит ли хоккеистам находить время на единоборства? Если да, то какими заниматься?
— Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба — не знаю, нужна ли хоккеистам.

— А бокс, учитывая, что вы дерётесь постоянно?
— Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая, — сказал Овечкин в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.

В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894). На данный момент у российского нападающего 897 заброшенных шайб.

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