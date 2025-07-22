Александр Овечкин назвал трёх крутых бойцов в хоккее

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о крутых бойцах в хоккее.

— После Александра Овечкина вспомни еще трёх крутых бойцов в хоккее?

— Дональд Брашир, [Жорж] Ларак.

— И Евгений Малкин?

— Ну, Джино, да, — сказал Овечкин в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, побив снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). В данный момент на счету российского нападающего 897 заброшенных шайб.

39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.