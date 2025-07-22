Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин назвал трёх крутых бойцов в хоккее

Александр Овечкин назвал трёх крутых бойцов в хоккее
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о крутых бойцах в хоккее.

— После Александра Овечкина вспомни еще трёх крутых бойцов в хоккее?
— Дональд Брашир, [Жорж] Ларак.

— И Евгений Малкин?
— Ну, Джино, да, — сказал Овечкин в эфире шоу Kamil Time на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, побив снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). В данный момент на счету российского нападающего 897 заброшенных шайб.

39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин рассказал, что важнее для хоккеистов — бокс или единоборства
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android