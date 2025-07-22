Защитник Рушан Рафиков высказался о продлении контракта с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал продление контракта с железнодорожниками. Напомним, новое соглашение рассчитано на два года.

— Решение о продлении далось легко. Я с 11 лет играю в Ярославле, в системе «Локомотива». Долго не думал, посовещались с супругой и приняли это решение.

— Чемпионский костяк, за исключением тренерского штаба, сохранился. Готовы защищать титул?

— Это как раз хорошая мотивация — ещё раз доказать, что мы не зря выиграли этот кубок и что мы достойны, — цитирует Рафикова Sport24.

В прошлом сезоне игрок обороны в регулярке провёл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рафикова 21 встреча, хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) результативных очков.