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«Барыс» назначил Евгения Королёва временно исполняющим обязанности главного тренера

«Барыс» назначил Евгения Королёва временно исполняющим обязанности главного тренера
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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе — временно руководить командой будет Евгений Королёв.

В минувшем сезоне под руководством Галыма Мамбеталиева «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции и в общем зачёте регулярного чемпионата. После окончания сезона клуб принял решение расстаться с главным тренером. В официальном заявлении клуба отмечается, что подробности изменений будут раскрыты после завершения всех необходимых процедур.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв. Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — сказано на официальном сайте клуба.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября, «Барыс» в 1-м туре примет челябинский «Трактор». Матч состоится 7 сентября (16:00 мск) в Астане на «Барыс-Арене».

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