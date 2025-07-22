В «Металлурге» оценили вероятность подписания контракта с Владимиром Ткачёвым

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков оценил вероятность подписания контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым, который покинул «Авангард».

«Когда такой игрок, как Ткачёв, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и ещё много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать», — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.