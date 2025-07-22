«Нынешние события для меня сюрприз». Рябыкин — об уходе Ткачёва из «Авангарда»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда».

— Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику.

В принципе было видно, какой хоккей ставит Ги Буше. Быстрый, агрессивный, «север – юг», это, в общем-то, канадская классика. Владимир – игрок другого плана, с нестандартными решениями, избегающий прямых линий. Было подозрение, что тут между игроком и тренером возможны трения. Но, честно говоря, после плей-офф они исчезли.

— Почему?

— Владимиру надо отдать должное – прошлой весной, вернувшись после тяжёлой травмы, он попытался подстроиться под тренера, много отрабатывал в обороне, избегал лишнего риска. Ткачёв проявил себя как один из лидеров команды в плей-офф. Поэтому нынешние события для меня всё-таки сюрприз.

Думаю, здесь нам надо брать пример с НХЛ. Там с такой лёгкостью длинный контракт не сбросить. Существуют большие выкупные суммы на весь срок действия договора, плюс всё в полной мере учитывается в потолке зарплат. А у нас, в общем-то, забыли про контракт – и пошли дальше, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.