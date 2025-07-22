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«То, что останется навсегда». Дилан Строум — о своей передаче на рекордный гол Овечкина

«То, что останется навсегда». Дилан Строум — о своей передаче на рекордный гол Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своих чувствах после передачи на рекордный гол российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Это то, что останется навсегда. Довольно сюрреалистично, что тебя ставят в один ряд с этим достижением», — заявил Строум в подкасте First Up.

Напомним, 6 апреля 2025 года в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о крутых бойцах в хоккее.

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