«То, что останется навсегда». Дилан Строум — о своей передаче на рекордный гол Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своих чувствах после передачи на рекордный гол российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Это то, что останется навсегда. Довольно сюрреалистично, что тебя ставят в один ряд с этим достижением», — заявил Строум в подкасте First Up.

Напомним, 6 апреля 2025 года в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о крутых бойцах в хоккее.