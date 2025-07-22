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Габриэль Виларди прокомментировал новое соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 45 млн

Габриэль Виларди прокомментировал новое соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 45 млн
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Нападающий Габриэль Виларди высказался о новом контракте с «Виннипег Джетс». Напомним, новое соглашение рассчитано на шесть лет, общая сумма контракта – $ 45 млн (кэпхит $ 7,5 млн).

«Я здесь уже два года, мне всё нравится. Меня воодушевляет то, что в ближайшее время у нас будет возможность хорошо выступать. Хочется быть частью этого. Я полюбил Виннипег, это прекрасное место. Я здесь как дома. Болельщики, команда и клуб в целом приняли меня очень радушно, и это здорово. Продление контракта было для меня довольно лёгким решением», — цитирует Виларди Sportsnet.

25-летний форвард выступает за «Джетс» с 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 71 матче в регулярном чемпионате, где заработал 61 (27+34) очко. В плей-офф на счету Виларди девять игр, в которых он отметился голом и тремя результативными передачами.

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