«Лучше бы оставили «Витязь», чем «Куньлунь». Сушинский — о китайском клубе в КХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о том факте, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» проводит домашние матчи в России.

«Если в Мытищах никто не ходил, то и в Петербурге тем более будет тяжело собрать народ. Лучше бы оставили «Витязь», чем «Куньлунь». В Балашихе хотя бы был свой пул болельщиков.

Результаты у «Куньлуня» связаны с уровнем игроков: он ниже, чем у других клубов. Редкие легионеры из «Куньлуня» добиваются перехода в российские топ-клубы. И уровень финансирования у команды совершенно другой.

Я вообще не понимаю, почему команда называется по-китайски. Она должна играть в Китае. Там, наверное, было бы больше зрительского интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Либо руководство клуба понимает, что совсем тяжело собрать народ на хоккее», — приводит слова Сушинского «Ведомости. Спорт».