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«Лада» расторгла пробные соглашения с двумя нападающими

«Лада» расторгла пробные соглашения с двумя нападающими
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В связи с расторжением пробных контрактов расположение «Лады» покидают нападающие Данила Булатов и Борис Городецкий. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Хоккейный клуб «Лада» благодарит парней за добросовестную работу на предсезонных сборах и желает им успехов в дальнейшем», — сказано в сообщении команды.

Булатов по итогам прошлого сезона вошёл в тройку лучших бомбардиров «Академии Михайлова» в МХЛ – за 55 матчей нападающий набрал 48 (27+21) очков за результативность при показателе полезности «+17».

Городецкий в течение сезона-2024/2025 выходил на площадку в составе «Академии Михайлова» и за 44 игры в МХЛ заработал 9 (4+5) очков.

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