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Генменеджер «Сибири»: есть решения, которые без одобрения губернатора области невозможны

Генменеджер «Сибири»: есть решения, которые без одобрения губернатора области невозможны
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о влиянии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на политику клуба.

– Спрос со стороны губернатора после небольшого увеличения бюджета с вас и команды стал выше?
– Думаю, что спрос будет таким, каким и был. Андрей Александрович следит за всеми матчами, даже на которых не присутствует лично. Мы играем на выезде, он может позвонить и ситуацию обсудить. Если сыграли плохо – губернатор требует объяснений. Если выиграли — отмечает игроков, которые, по его мнению, хорошо себя проявили.

При этом находиться мы можем на другом конце страны, в другом часовом поясе. Честь ему за это и хвала. При этом мы стараемся не отвлекать губернатора, дел у него хватает. А спрос был и остаётся. В прошлом сезоне всё было просто: если нет результата — я покидаю команду без какой-либо компенсации. Мы с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым были в схожей ситуации.

– Увольнение и назначение главного тренера в «Сибири» происходит с заверения губернатора?
– Есть ряд решений, принятие которых без одобрения главы попечительского совета невозможно. В том числе увольнение и назначение главного тренера.

– А какие ещё?
– На сегодняшний день по такой процедуре мы подписываем легионеров. Составляем аналитические справки, объясняем, почему именно этот игрок нужен команде, — приводит слова Меркулова Sport24.

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