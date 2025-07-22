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СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026
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Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Главный тренер: Игорь Ларионов
Тренер: Владимир Филатов
Тренер: Евгений Кетов
Тренер: Максим Семёнов
Тренер вратарей: Юрий Ключников
Тренер по ОФП: Филипп Арзамазов
Видеотренер: Андрей Цайслер

Отметим, что в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.

Напомним, ранее хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2025/2026. Весь август команда проведёт в Санкт-Петербурге.

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