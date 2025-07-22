Игорь Ларионов подробно рассказал о новом тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал новый тренерский штаб армейского клуба.

«Владимир Филатов отвечает за работу с нападающими. В его зоне ответственности – структура игры в нападении и дизайн тренировок. Евгений Кетов отвечает за игру в большинстве и меньшинстве. Кроме того, он будет проводить индивидуальную работу с игроками, особенно с нападающими. Максим Семёнов – тренер защитников, его зона ответственности – выстраивание системной игры в обороне. Юрий Ключников – тренер вратарей, перед ним стоит задача помочь сделать шаг вперёд нашим российским голкиперам.

Филипп Арзамазов – Фил – отвечает за процесс, который многие не видят, который находится за кулисами: подготовку и поддержание физического состояния игроков, их стабильность в каждом матче. Андрей Цайслер – видеотренер, он разрабатывает аналитические программы и делает видеоанализ каждой команды и тех игровых вещей, которые требует тренерский штаб.

Сплочённый коллектив, правильные ребята, с амбициями – главное, чтобы команда была интересной, прогрессивной, растущей и успешной», — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.