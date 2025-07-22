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Роснер: «Нью-Йорк Айлендерс» близок к продлению контракта с Цыплаковым

Роснер: «Нью-Йорк Айлендерс» близок к продлению контракта с Цыплаковым
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Хоккейный журналист Стефан Роснер на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Нью-Йорк Айлендерс» близок к продлению контракта с российским нападающим Максимом Цыплаковым.

«Я слышал, что «Нью-Йорк Айлендерс» близок к продлению контракта с Цыплаковым. Полагаю, что обсуждаемый сейчас кэпхит составит около $ 2 млн. Наибольший вопрос — роль Цыплакова», — написал Роснер.

Напомним, ранее Цыплаков подал заявление в арбитраж по поводу нового контракта. Форвард в мае 2024 года подписал однолетний контракт с «островитянами». Как ранее сообщали инсайдеры, «Айлендерс» сделал россиянину квалификационное предложение в размере $ 897,75 тыс., что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс. Слушания по арбитражу заработной платы будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Напомним, Цыплаков провёл в прошедшем сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

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