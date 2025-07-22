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Сын Вячеслава Буцаева Дэниэл подписал пробный контракт со СКА

Сын Вячеслава Буцаева Дэниэл подписал пробный контракт со СКА
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Дэниэл Буцаев, сын бывшего главного тренера клубов КХЛ Вячеслава Буцаева, подписал пробный контракт со СКА. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2022/2023 24-летний нападающий сыграл за «Витязь» 24 матча, в которых забил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий выступал в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ». В 14 играх записал на свой счёт две результативные передачи с показателем полезности «-3».

Отметим, что в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф.

Сегодня, 22 июля, СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026.

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