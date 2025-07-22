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19-летний шотландский хоккеист погиб в результате несчастного случая в отеле на Ибице

19-летний шотландский хоккеист погиб в результате несчастного случая в отеле на Ибице
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Шотландский хоккеист Гэри Келли погиб в результате несчастного случая во время отдыха в отеле на Ибице, сообщает BBC.

Келли, которому было 19 лет, скончался, выпав с балкона отеля. На место была вызвана бригада скорой помощи, но медики не смогли помочь спортсмену. Правоохранители подчеркнули, что камеры наблюдения говорят о том, что смерть хоккеиста стала результатом несчастного случая.

Источник отмечает, что двумя неделями ранее при схожих обстоятельствах погиб соотечественник Келли Эван Томсон. Руководство отеля, подвергшееся критике за недостаточное обеспечение безопасности, отменило все развлекательные мероприятия.

Келли выступал за хоккейные команды «Данди Рокетс», «Абердин Линкс» и «Данди Старз» в Шотландской национальной лиге. В минувшем сезоне он провёл 13 матчей, набрав 17 (10+7) очков.

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