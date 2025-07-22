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Бывший защитник СКА скептически отнёсся к возможному приходу Крикунова в «Сочи»

Бывший защитник СКА скептически отнёсся к возможному приходу Крикунова в «Сочи»
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал возможное назначение Владимира Крикунова главным тренером ХК «Сочи».

«С большим почтением и уважением отношусь к Владимиру Крикунову, но нужно растить молодых тренеров. У нас есть примеры: Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Дмитрий Квартальнов. Но у руководства «Сочи» может быть другое видение», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

75-летний Крикунов ранее возглавлял выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское «Динамо» с 2023 по 2024 год. Под его руководством московское «Динамо» стало чемпионом России (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995-1996), Казахстана (2012-2013) и России (2004-2006).

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