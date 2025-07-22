«В штаб Хартли всегда готов войти в любой роли». Рябыкин — о работе с Бобом в «Локомотиве»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал будущую работу в тренерском штабе «Локомотива» с Бобом Хартли. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Давайте дождёмся официальной информации со стороны ярославского клуба, так будет корректно. Не скрою, что в моих планах – продолжение работы главным тренером, есть опыт, и есть определённые методики. Но Боб Хартли – профессионал и человек такого уровня, в штаб которого всегда готов войти в любой роли. Думаю, это относится не только ко мне, но и ко всем помощникам Хартли времён золотого «Авангарда», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.