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Защитник Дмитрий Дерябин принял квалификационное предложение «Адмирала»

Защитник Дмитрий Дерябин принял квалификационное предложение «Адмирала»
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Защитник Дмитрий Дерябин принял квалификационное предложение «Адмирала». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Новый контракт с игроком обороны носит односторонний характер и рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Дмитрий присоединился к команде в декабре прошлого года. За «моряков» провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, заработал один ассистентский балл с показателем полезности «+1». В плей-офф 25-летний Дерябин сыграл шесть матчей. Всего в КХЛ на счету хоккеиста 205 матчей и 16 (2+4) очков.

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл «Трактору» со счётом 2-4.

Ранее нападающий Владислав Дюкарев заключил двусторонний контракт с «Адмиралом» на один сезон.

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