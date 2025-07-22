К. Сафронов — о «Куньлуне»: хорошо, что есть возможность содержать клуб, это не аутсайдер

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о выступлении «Куньлунь Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге.

«Я работал с китайцами, проводил с ними сборы и был в Шанхае и других городах. Дети там занимаются хоккеем, но где-то в 12 лет многие делают акцент на учёбе. Образование у них на первом месте. И, конечно, когда нет профессиональной команды, сложно развивать хоккей в регионе. Но хорошо, что есть возможность содержать клуб, пусть он носит китайское имя. Для лиги это хорошо.

По матчам не могу сказать, что это команда-аутсайдер. Да, она не замахивается на победу в Кубке Гагарина. Но своё место всё равно занимает. И ещё неизвестно, как изменится трансферная политика в связи с переездом в Петербург.

Команда по-прежнему ассоциируется с Китаем. Там много игроков, которые так или иначе связаны с этой страной. Да, нет тех, кто родился, вырос и начал играть в хоккей в Китае. За команду выступают легионеры, которые в раннем возрасте уехали в Канаду, играли там в юниорских лигах, засветились где-то на профессиональном уровне. И такие хоккеисты смотрятся в КХЛ неплохо», — цитирует Сафронова «Ведомости. Спорт».