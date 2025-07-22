22-летний форвард «Трактора»: челябинцы играли в финале, но этого мало, нужно брать трофей

22-летний нападающий «Трактора» Андрей Никонов высказался о переходе в челябинский клуб и рассказал о главной задаче команды на сезон.

– Этим летом вы перешли из «Сочи» в «Трактор». Что для вас значит этот переход?

– Очень рад перейти в команду с такими традициями. Это для меня новый вызов, очень хорошо оцениваю этот переход. «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало, нужно брать трофей. Поэтому жду начала сезона в составе челябинского клуба, всё только начинается, — приводит слова Никонова «Московский комсомолец».

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области.