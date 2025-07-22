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«У нас никто не защищает хоккеистов». Трёхкратный чемпион мира — о Ткачёве и «Авангарде»

«У нас никто не защищает хоккеистов». Трёхкратный чемпион мира — о Ткачёве и «Авангарде»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда».

— Что думаете о будущем Ткачёва?
— Он сейчас найдёт себе клуб, в котором будет играть в первых звеньях. Будем следить, кто его подпишет. Тут важно, какая команда больше заинтересует Владимира. Желаю ему хорошей спортивной карьеры, а самое главное — без травм.

— Очередной долгосрочный контракт в КХЛ был досрочно расторгнут. Как считаете, с чем это может быть связано?
— Это говорит о том, что регламент КХЛ составлен так, что деньги в случае расторжения контракта выплачиваются только за первый год. И то не в полном объёме. В этом вопросе я на стороне ребят. Менеджеры клубов должны нести ответственность за свои решения. Если они подписывают долгосрочный контракт, значит, рассчитывают на игрока. А если соглашение разрывается — должна быть компенсация. Это нехорошая история получилась. Но Омск всё делает по регламенту, придраться не к чему. К сожалению, у нас никто игроков не защищает, — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

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