Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ рассказали, как может измениться регламент по компенсациям за расторжение контракта

В КХЛ рассказали, как может измениться регламент по компенсациям за расторжение контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала расторжение контракта нападающего Владимира Ткачёва и «Авангарда» и рассказала, как может измениться регламент по компенсациям за расторжение контракта.

«Контракт «Авангарда» с нападающим Владимиром Ткачёвым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента.

Лига постоянно ведёт работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определённый процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления», — цитирует пресс-службу КХЛ ТАСС.

Материалы по теме
Не некрасиво, а по регламенту. Отказ «Авангарда» от Ткачёва — новый вызов всей КХЛ
Не некрасиво, а по регламенту. Отказ «Авангарда» от Ткачёва — новый вызов всей КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android