В КХЛ рассказали, как может измениться регламент по компенсациям за расторжение контракта

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала расторжение контракта нападающего Владимира Ткачёва и «Авангарда» и рассказала, как может измениться регламент по компенсациям за расторжение контракта.

«Контракт «Авангарда» с нападающим Владимиром Ткачёвым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента.

Лига постоянно ведёт работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определённый процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления», — цитирует пресс-службу КХЛ ТАСС.