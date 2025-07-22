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Просветов — об уходе из ЦСКА: где-то через месяц после завершения сезона всё стало понятно

Просветов — об уходе из ЦСКА: где-то через месяц после завершения сезона всё стало понятно
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Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов назвал ЦСКА величайшим клубом Европы. Напомним, в мае 2025 года контракт игрока с армейским клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

– Когда для себя поняли, что не останетесь в ЦСКА? Объявили об этом сразу после сезона?
– Где-то через месяц после сезона всё стало понятно. Договорились о расставании. Как я уже говорил, играть в таком клубе — это привилегия. Лучший клуб Европы. Было здорово. К сожалению, пути разошлись. Благодарен болельщикам, менеджменту, игрокам команды. Это был огромный опыт, — приводит слова Просветова «ВсеПроСпорт».

Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

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