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НХЛ и Серия А подписали соглашение о сотрудничестве

НХЛ и Серия А подписали соглашение о сотрудничестве
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Национальная хоккейная лига, Ассоциация игроков лиги и футбольная итальянская Серия А подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте НХЛ. Договор подписан в преддверии Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В рамках сотрудничества ведущие европейские игроки НХЛ будут тренироваться вместе с игроками и легендами Серии А. В преддверии Олимпийских игр в Милане 22 августа в городе пройдёт ежегодный Европейский медиатур игроков НХЛ. Сезон-2025/2026 Серии А открывается на следующий день, предоставляя игрокам из каждой лиги возможность пообщаться.

23 августа игроки НХЛ посетят тренировочные базы нескольких клубов Серии А в этом районе и примут участие в специальных мероприятиях, призванных подчеркнуть связи между футболистами и хоккеистами мирового класса для болельщиков каждого вида спорта. Позже в тот же день хоккеисты посетят матч открытия сезона между «Миланом» и «Кремонезе» на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

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