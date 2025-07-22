Рябыкин — об уходе Блэкера из «Авангарда»: нелепая ситуация, вызывает только недоумение

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил расторжение контракта омским клубом с защитником Джэсси Блэкером, который пробыл в команде лишь полтора месяца. Аналогичный срок в ХК «Сочи» провёл Вячеслав Козлов на должности главного тренера команды.

«Ситуация с Блэкером для меня сюрприз. Вроде бы только что его подписали – и тут же расставание. Точная копия истории с моим добрым товарищем Вячеславом Козловым в «Сочи». Такие повороты вызывают только недоумение. В «Сочи» хотя бы произошла смена менеджмента – в отличие от Омска. Нелепая ситуация», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Сразу после расторжения контракта с «Авангардом» Блэкер подписал двухлетнее соглашение с бывшим клубом «Автомобилистом».