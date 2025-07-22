Плющев считает реальным проведение хоккейного матча между Россией и США

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал реальным проведение товарищеского матча между сборными России и США по хоккею.

«Считаю, что провести подобный матч по хоккею, в принципе, реально. Но об этом необходимо договариваться на высшем уровне. Интерес к этой встрече 100% был бы. Такие матчи всегда привлекают внимание, потому что это две разные школы. Каждый тренер получает определённую информацию об игроках, стратегии и так далее», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Ранее в Венгрии прошла матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе, которая завершилась со счётом 6:4 в пользу российских спортсменов. Поединки проходили в 10 весовых категориях.