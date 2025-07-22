Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев считает реальным проведение хоккейного матча между Россией и США

Плющев считает реальным проведение хоккейного матча между Россией и США
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал реальным проведение товарищеского матча между сборными России и США по хоккею.

«Считаю, что провести подобный матч по хоккею, в принципе, реально. Но об этом необходимо договариваться на высшем уровне. Интерес к этой встрече 100% был бы. Такие матчи всегда привлекают внимание, потому что это две разные школы. Каждый тренер получает определённую информацию об игроках, стратегии и так далее», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Ранее в Венгрии прошла матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе, которая завершилась со счётом 6:4 в пользу российских спортсменов. Поединки проходили в 10 весовых категориях.

Материалы по теме
Флаг перевернули, гимн перепутали. Богатая история матчевых встреч борцов из России и США
Фото
Флаг перевернули, гимн перепутали. Богатая история матчевых встреч борцов из России и США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android