Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» заключил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа

«Авангард» заключил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа
Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа, сообщает пресс-служба омского клуба. В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 58.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (АХЛ), в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности «+14».

Лажуа имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге. Канадский защитник в НХЛ провёл 77 встреч в регулярных чемпионатах и отметился 16 очками — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-22». В плей-офф на счету канадца две игры без очков.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» и защитник Джесси Блэкер расторгли контракт, заключённый 1,5 месяца назад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android