В «Авангарде» оценили подписание контракта с бывшим защитником НХЛ

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание однолетнего контракта с канадским защитником Максимом Лажуа.

«Максима уже несколько сезонов хотели подписать многие команды, и мы рады, что он выбрал именно «Авангард». Защитник-универсал с отличным катанием и классным броском, мобильный, одинаково хорошо действует и в обороне, и в атаке. Также успешно связывает партнёров и принимает надёжные решения. Мы верим, что Максим поможет в достижении серьёзных целей, поставленных перед «Авангардом», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Лажуа имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге. Канадский защитник в НХЛ провёл 77 матчей в регулярных чемпионатах и отметился 16 очками — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-22». В плей-офф на счету канадца две игры без очков.