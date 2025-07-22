Тафгай Райан Ривз объяснил, почему в прошлом сезоне за «Торонто» он подрался лишь один раз

Тафгай «Сан-Хосе Шаркс» Райан Ривз объяснил, почему в прошлом сезоне, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс», он подрался всего один раз в 35 играх регулярного чемпионата. Единственный бой Ривза в сезоне-2024/2025 был против 28-летнего Мэттью Оливье из «Коламбус Блю Джекетс».

«В начале сезона мы играли с «Нью-Джерси», во второй встрече. Меня сразу же исключили из состава. Кажется, вскоре после этого мы встречались с «Коламбусом». У Мэтью Оливье была сломана кисть. Мы дважды играли с «Филадельфией Флайерз», и Николя Делорье получил травму в обоих матчах. Кажется, меня исключили из состава в одной из этих встреч. Потом мы снова играли с «Джерси». Я играл, Кёртис Макдермид не играл. Макдермид играл, я не играл.

Немногие здоровяки готовы со мной подраться, верно? Поэтому у меня лишь шесть-семь игр против тафгаев. Так сложились обстоятельства в прошлом сезоне. Точно не моё предназначение, точно не то, чего я хотел. Конечно, моя роль — драться, и я бы хотел делать это немного чаще. Я часто не играл против тафгаев соперника. Это просто факт», — цитирует Ривза The Leafs Nation.

За 15 сезонов в НХЛ Ривз набрал 1100 минут штрафа в 912 матчах регулярного чемпионата.