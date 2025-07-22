Плющев: сборная России по хоккею на сегодняшний день многим уступает — это факт

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в системе хоккея в стране следует многое изменить, чтобы вернуться в число лидирующих сборных после допуска до международных турниров.

«У России как преемницы СССР великолепная хоккейная история. Никто не может её списать во второй или третий эшелон. Но то, что на сегодняшний день мы многим уступаем, — это факт. Это результат последних чемпионатов мира. Люди, которые занимаются хоккеем, должны понимать, что какие-то вещи нужно менять, какие-то — реанимировать, а от каких-то — отказаться для того, чтобы по возвращении на международную арену, быть не мальчиками для битья, а командой, которая в состоянии проявить себя», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с февраля 2022 года. Национальная команда пропустит Олимпийские игры по хоккею 2026 года в Италии.