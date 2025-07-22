Стал известен главный тренер хоккейной сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года

Стал известен тренер хоккейной сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года. Как сообщает пресс-служба НХЛ, словацкую сборную на турнире возглавит Владимир Орсаг. Он сменит Крэйга Рэмзи, который тренировал сборную Словакии с сезона-2017/2018, в том числе на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, когда Словакия завоевала бронзовые медали.

Орсаг тренировал сборную Словакии на чемпионате мира 2025 года, заменив Рэмзи, которому пришлось покинуть команду незадолго до начала турнира из-за пневмонии. Словакия заняла 11-е место среди 16 команд.

48-летний специалист был помощником Рэмзи на Олимпийских играх и чемпионате мира 2018 года, и этот сезон станет для него вторым в качестве тренера «Банской Быстрицы» в высшей профессиональной лиге Словакии.

Орсаг играл в профессиональный хоккей 14 сезонов, набрав 119 очков (54 гола, 65 передач) в 289 матчах НХЛ в качестве нападающего за «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз» с 1997 по 2006 год. Он был выбран «Айлендерс» в пятом раунде (под 106-м номером) драфта НХЛ 1995 года. Он также пять раз играл за сборную Словакии на чемпионате мира и на Кубке мира по хоккею 2004 года.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо.