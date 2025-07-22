Журналист Sportsnet рассказал, почему Эрик Карлссон может вновь перейти в «Оттаву»

Журналист Sportsnet Сонни Сачдева считает, что защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон может перейти в «Оттаву Сенаторз», где он начинал свой путь в НХЛ и добирался до финала Восточной конференции в плей-офф. Действующий контракт 35-летнего шведа с зарплатой $ 10 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Возможно, Карлссон предпочтёт ностальгический переезд домой, чтобы завершить карьеру в клубе, который дал ему старт в НХЛ. После семи лет забвения молодые «сенаторы» снова обрели надежду – если и будет подходящее время для воссоединения, то, возможно, оно настало именно сейчас. Бывший капитан может обеспечить «Оттаве» столь необходимое усиление нападения, может получить ещё один шанс сыграть в хоккей после окончания регулярного сезона и в конечном итоге завершить карьеру там, где она началась, в свитере «Сенаторз», — цитирует Сандеву Sportsnet.

Также журналист назвал подходящим местом для обмена Карлссона «Вегас Голден Найтс», «Каролину Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс».