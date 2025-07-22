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«Всегда пашет как проклятый». Ривз высказался о лидерских качествах Остона Мэттьюса

«Всегда пашет как проклятый». Ривз высказался о лидерских качествах Остона Мэттьюса
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Тафгай «Сан-Хосе Шаркс» Райан Ривз высказался о лидерских качествах капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который на тренировках всегда первым выходит на лёд и усердно работает.

«Думаю, его лидерские качества во многом основаны на личном примере. Он невероятно усердно работает на тренировках. И на льду, я думаю, вы видите, как усердно он работает во всех трёх зонах. Конечно, в этом году ему пришлось преодолеть некоторые трудности, и он действительно старается справиться с ними ради команды.

Думаю, он не считался самым красноречивым капитаном из всех, что у меня были, но у каждого свой характер, верно? Нельзя быть самым красноречивым и подавать пример на льду. Нельзя делать всё сразу. Таких ребят найти сложно. Поэтому для меня Остон был тем, кто действительно подавал пример, действительно старался вовлечь ребят в борьбу, тренировался, никогда не брал выходных. Никогда не сбавлял обороты на тренировках, всегда пахал как проклятый, выходил на лёд первым и завершал тренировку последним. Мне, ветерану, было приятно это видеть, однако это действительно учит молодых ребят быть лучшими в мире», — цитирует Ривза Leafs Morning Take.

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